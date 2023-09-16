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Коммерсантъ FM
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При обстреле курского села Плехово погиб мужчина

Село Плехово Суджанского района попало под обстрел со стороны Украины, сообщил глава Курской области Роман Старовойт. От осколочного ранения погиб 30-летний мужчина. Также повреждены несколько домов.

Примерно в то же время об атаке дрона-камикадзе со стороны Украины на регион сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждение получила водонапорная башня в селе Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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