При обстреле курского села Плехово погиб мужчина

Село Плехово Суджанского района попало под обстрел со стороны Украины, сообщил глава Курской области Роман Старовойт. От осколочного ранения погиб 30-летний мужчина. Также повреждены несколько домов.

Примерно в то же время об атаке дрона-камикадзе со стороны Украины на регион сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, повреждение получила водонапорная башня в селе Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».