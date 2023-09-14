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Коммерсантъ FM
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Визит Ким Чен Ына оставил много волнений

Скудная информация о переговорах лидеров КНДР и России заставила мировых игроков напрячься

Несмотря на отсутствие конкретики по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, мировая общественность весьма живо восприняла встречу на высшем уровне. О чем главы России и КНДР договорились на космодроме Восточный, неизвестно, однако это не помешало США, Евросоюзу, Великобритании, Южной Корее и Японии выразить крайнюю обеспокоенность и пригрозить двум сторонам последствиями. При этом наблюдатели отмечают: даже если никаких сделок с оружием, от которых Запад предостерегал РФ и КНДР, и не было, сигнал международному сообществу был послан, и не уловить его было невозможно.

Как рассказали в Кремле, в ходе визита в Россию лидер КНДР Ким Чен Ын (справа) получил в подарок «перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе», а также «карабин высочайшего качества»

Как рассказали в Кремле, в ходе визита в Россию лидер КНДР Ким Чен Ын (справа) получил в подарок «перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе», а также «карабин высочайшего качества»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как рассказали в Кремле, в ходе визита в Россию лидер КНДР Ким Чен Ын (справа) получил в подарок «перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе», а также «карабин высочайшего качества»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Еще до того как бронепоезд Ким Чен Ына успел пересечь российскую границу, западные политики пришли к выводу, что на переговорах лидеры РФ и КНДР прежде всего сосредоточатся на военно-техническом сотрудничестве. Москву заподозрили в желании пополнить запасы артиллерийских снарядов для ведения боевых действий на Украине, Пхеньян — в намерении получить современные военные технологии.

Подобная сделка нарушила бы санкции Совбеза ООН, одобренные в том числе и Россией, а потому обеспокоенные представители мирового сообщества, послав упреждающие угрозы, принялись ждать, чем же завершится дискуссия лидеров РФ и КНДР.

И хотя двусторонние мероприятия на космодроме Восточный (см. “Ъ” от 14 сентября) прошли при мощной медийной поддержке, широкая общественность не получила ни малейшего представления, о чем в итоге договорились два лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу, отметил лишь, что «лидеры в беседе с глазу на глаз детально обменялись мнениями о ситуации в мире, о ситуации в регионе, которая тоже весьма и весьма непроста».

А уже 14 сентября Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ, на котором за закрытыми дверями рассказал об итогах переговоров с Ким Чен Ыном. После этого господин Песков побаловал общественность новыми подробностями, заявив, что «эти российско-корейские контакты на высшем уровне были весьма и весьма конструктивными», а Россия намерена развивать с КНДР и другими соседями «добрые отношения взаимовыгодного сотрудничества, основанные на принципах взаимного уважения». Пресс-секретарь также подтвердил, что товарищ Ким пригласил господина Путина нанести ответный визит в Северную Корею и глава РФ «с благодарностью принял это приглашение».

Единственным свидетельством того, что два лидера в каком-то контексте все-таки обсуждали вооружения, стал рассказ господина Пескова о преподнесенных главами государств друг другу подарках.

«Президент Путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества»,— раскрыл детали чиновник, подчеркнув, что Кремль редко рассказывает о подарках на высшем уровне. И добавил, что Владимиру Путину от Ким Чен Ына также достанется карабин, но уже «сделанный северокорейскими мастерами».

Северокорейский лидер в десятый раз выбрался за границу

Считать это сделкой в области вооружений, конечно, было нельзя. Однако на Западе сочли, что некая договоренность в этой сфере все же была достигнута. В конце концов летом в Пхеньян летал глава Минобороны Сергей Шойгу, а в октябре в КНДР отправится министр иностранных дел Сергей Лавров. А потому, как решили западные коллеги и региональные соседи Владимира Путина и Ким Чен Ына, намечается нечто крупное.

Как заверил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, «вызывает беспокойство, когда вы видите, как русские говорят о сотрудничестве с Северной Кореей по программам, которые нарушали бы резолюции Совбеза ООН, за которые проголосовала сама Россия». Он признался, что в Вашингтоне еще не успели понять и оценить итоги встречи, однако крайне обеспокоены обещаниями товарища Кима оказать «безоговорочную поддержку так называемой священной борьбе России». В Штатах не сомневаются, что речь идет, в частности, об украинском конфликте. Господин Миллер заверил: если США убедятся в военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна, то «без колебаний введут санкции».

При этом спикер Госдепартамента еще раз подчеркнул: он не сомневается в том, что РФ «умоляет Ким Чен Ына о помощи» — на это, по его мнению, указывает сам «контекст того, как складывается эта война для России».

Примечательно, что, угрожая принять меры, западные союзники обращались преимущественно к КНДР и призывали именно Ким Чен Ына следовать ранее взятым на себя обязательствам не поставлять оружие России. Так, Евросоюз, как и США, пообещал, что «на любой вид военной помощи России со стороны Северной Кореи последует соответствующий ответ». А в Великобритании и вовсе решили не делать допущений и сразу призвали КНДР «остановить переговоры по вооружениям с Россией и придерживаться публичных обязательств».

Российско-северокорейское сближение крайне обеспокоило и восточных игроков. Правда, Южная Корея, в отличие от своих западных союзников, решила апеллировать к более северному соседу. В МИДе республики заверили: если военное сотрудничество двух стран «станет реальностью», это негативно скажется на отношениях Москвы и Сеула. Там пообещали рассмотреть на такой случай ответные меры, параллельно укрепив отношения с США. В Сеуле также заявили, что РФ уже нарушила санкции Совбеза ООН, пустив на свою территорию попавших под ограничения в 2017 году зампреда Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Пён Чхоля и заместителя главы отдела ЦК партии по военной промышленности Ким Чен Сика.

Сдержаннее всех оказалась Япония. Там признали, что пока никак не могут прокомментировать состоявшиеся переговоры, однако пообещали продолжить «сбор и анализ информации», а также «в тесном сотрудничестве» с США и Южной Кореей приложить все усилия, чтобы резолюции Совбеза ООН в адрес КНДР соблюдались и в дальнейшем.

Так или иначе, западные аналитики отмечают, что сближение РФ и КНДР само по себе уже посылает мощный сигнал мировому сообществу и решает сразу несколько задач.

Во-первых, это бросает дополнительный вызов сложившемуся миропорядку во главе с США, во-вторых, диверсифицирует политику двух стран на китайском направлении, а также усиливает давление (пусть пока и психологическое) на ключевых соперников Москвы и Пхеньяна — Киев и Сеул соответственно. Однако сделать с этим что-то, несмотря на всю решимость союзников, будет крайне сложно. Обе страны и так обложены многочисленными санкциями, которые никоим образом не изменили их политику. И, как отметил британский телеканал BBC со ссылкой на одного из журналистов пула Госдепартамента США, «возможно, в Пхеньяне осталась пара магазинов, которые не попали под санкции, но это все».

Алексей Забродин

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