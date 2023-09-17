Камчатка отказалась от 15 млрд руб. инвестиций ради сохранения статуса вулканов

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в интервью РБК заявил, что регион отказался от инвестиций более чем на 15 млрд руб., чтобы ЮНЕСКО не присвоила вулканам Камчатки статус объектов всемирного наследия под угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам губернатора, власти региона отказались от многомиллиардных инвестиций Родникового месторождения золота, Мутновского месторождения золота и ряда более мелких рассыпных месторождений. «Точной оценки нет, но речь идет, думаю, о сумме несколько десятков миллиардов рублей. Больше 10–15. Примерная оценка, не было более точных расчетов. До этой стадии, слава богу, не дошли»,— сказал господин Солодов. Он подчеркнул, что речь идет о потенциальных инвестициях, инвестпроекты так и не были запущены.

Отказ от инвестиций в пользу сохранения для вулканов статуса объекта всемирного наследия объясняется тем, что для губернатора приоритет имеют состояние природы и высокий статус вулканов, передает РБК слова господина Солодова. «Статус всемирного наследия под угрозой — это достаточно серьезная репутационная оценка в мировом сообществе, когда дается негативная оценка усилиям властей по сохранению природы. С учетом работы, которую мы проводим, посчитал бы получение такого статуса несправедливым»,— отметил он.

Объект «Вулканы Камчатки» внесен международной организацией в Список всемирного природного наследия в 1996 году как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира». Его общая площадь около 4 млн га; в состав объекта входят Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки «Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский» и «Ключевской».

С 10 по 25 сентября в Эр-Рияде проходит 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Как рассказывал «Ъ», в преддверии этого мероприятия организация «вновь выразила свою крайнюю обеспокоенность» ситуацией вокруг природного объекта «Вулканы Камчатки». Более того, в проекте решений комитета была рекомендация присвоить вулканам статус объектов всемирного наследия, которым угрожает серьезная и конкретная опасность.

14 сентября комитет ЮНЕСКО принял решение не включать «Вулканы Камчатки» в Список объектов всемирного наследия под угрозой. Организация уже третий год обеспокоена планами по строительству «вулканического» горнолыжного курорта. Однако Россия пообещала Комитету всемирного наследия создать на Камчатке нацпарк, который защитит природу региона. Правда, «курортные» участки туда не войдут, поэтому ЮНЕСКО предложила придать им заповедный статус. Российская сторона пообещала «сделать все для сохранения природного разнообразия территории».

Подробнее — в материале «Особо обсуждаемая природная территория».

Эрдни Кагалтынов