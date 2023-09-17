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Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Он был мужем композитора Александры Пахмутовой и написал тексты для многих популярных советских песен

Поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой, умер в возрасте 94 лет. Он написал тексты для таких советских песен, как «Надежда», «Нежность», «Птица счастья», «Я не могу иначе». О его смерти сообщил певец Николай Басков, а также «Экспресс-газета».

«Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова…»,— сообщил Николай Басков в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). По данным «Экспресс-газеты», он умер после продолжительной болезни.

Николай Добронравов также написал тексты для песен «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «Как молоды мы были», «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой», «До свиданья, Москва» (прощальная песня Олимпиады-80). Музыку для них написала его супруга Александра Пахмутова.

Песня «Ярославль мой, город-князь» Николая Добронравова и Александры Пахмутовой стала гимном Ярославля, а «Моя Воркута» — гимном Воркуты.

Николай Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде. Закончил Школу-студию имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ имени М. Горького. В начале карьеры он снимался в кино, но затем стал писать песни. Он познакомился с Александрой Пахмутовой в начале 50-х годов прошлого века. В 2006 году они отметили 50-летие совместной жизни.

Музыку на стихи Николая Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль Оглы, Сигизмунд Кац, Евгений Мартынов, Аркадий Островский, Муслим Магомаев, Михаил Чуев.

Анастасия Ларина

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