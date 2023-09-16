«Росатом» заявил, что Севморпуть безопасен для танкеров без ледового класса

Представители «Росатома» сообщили Financial Times, что Северный морской путь безопасен для танкеров, которые не имеют ледового класса. Так госкорпорация прокомментировала возможные риски разлива нефти после разрешения на проход по Севморпути первых судов без ледового класса — нефтяных танкеров Leonid Losa и NS Bravo.

По словам представителей «Росатома», улучшенные условия навигации позволяют безопасно эксплуатировать суда без ледового класса летом и осенью. Перед отправкой танкеры тщательно проверили, добавили в госкорпорации, поскольку вопросы экологии «остаются главным приоритетом».

Как пишет FT, в конце прошлой недели Leonid Losa и NS Bravo (оба, по данным korabel.ru, входят в состав флота группы компаний «Совкомфлот» ОАО «Новошип») вышли из Мурманска в порты на востоке Китая. На борту каждого судна находится около 1 млн баррелей нефти.

Собеседники FT из природозащитных организаций заявили о непредсказуемых природных условиях Арктики и трудностях устранения последствий разлива нефти в высоких широтах. При этом эксперты в области судоходства отмечают, что танкеры без ледового класса могут ходить по Севморпути в сентябре и октябре, «когда после летних месяцев ледяной покров становится самым тонким».

После введения санкций против российской нефти поставки из РФ переориентировали на азиатский рынок. Плавание из порта Приморска в Китай через Суэцкий канал занимает 45 дней. Севморпуть сокращает время в пути на 10 дней.

В мае глава «Росатома» Алексей Лихачев на совещании у президента России Владимира Путина предложил направить экспорт российской нефти с портов Балтики на Севморпуть, поскольку это «самый привлекательный и безопасный маршрут» в условиях санкций. Эксперты отмечали, что для круглогодичных отгрузок таким маршрутом недостаточно танкеров ледового класса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таков Севморпуть».

Лусине Баласян