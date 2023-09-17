Итоги выборов, первые штрафы за плевки и обстрел автобусов

По букве закона
В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту пожара в усадьбе Вахрамеева. Причиной пожара стала брошенная непотушенная сигарета, подозреваемого задержали. Сгоревшую усадьбу восстановит инвестор.
Переславскую думу обязали на первом заседании назначить конкурс на пост главы.
В Ярославле арестованы обвиняемые в покушении на теракт.
Ярославский суд обязал строителя башен на площади Труда вернуть 210 млн руб.
В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за обстрела автобусов. В обстреле подозревают подростка.
Городская и региональная политика
В Ярославской области за парковку на газонах оштрафовали 2478 человек.
За посещение ООПТ могут начать брать плату.
К Ярославскому УФАС присоединяют Костромское.
В Ярославской области за неделю оштрафовали семь человек за плевки.
Выборы
«Единая Россия» победила на выборах в Ярославскую областную думу.
Ярославль ждут довыборы депутатов муниципалитета в четырех округах.
В рыбинский совет прошли два депутата от оппозиции.
«Справедливая Россия» потеряла мандаты в переславской гордуме.
Стали известны победители выборов в облдуму по спискам «Единой России».
Жители Подмосковья, Тулы и Рязани откажутся от места в ярославской облдуме.
Стали известны все победители выборов в облдуму от оппозиции.
В Ярославской области сын священника возглавил сельское поселение.
Михаил Евраев предложил кандидатов на посты спикера облдумы и сенатора.
Партию пенсионеров в Яроблдуме представит Андрей Бурьяноватый.
Ярославский бизнес
Ярославский «Автодизель» разработал новый двигатель.
В Ярославской области начали строить завод по производству одноразовой посуды.
США ввели санкции против двух ярославских предприятий.
Завод по производству железобетонных изделий построят в Ярославской области.
Транспорт
В Ярославской области наладили онлайн-пополнение транспортных карт.
В Ярославле перевозчиков оштрафовали на 9,1 млн рублей.
Ярославская прокуратура проверит работу общественного транспорта.
Цитаты недели
«Не бодайтесь, оппозиционеры, в одном округе, объединяйтесь и выдвигайте единого кандидата» (Руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» Евгений Голубев об итогах выборов в облдуму)
«Сейчас мы видим главное ограничение по развитию, расширению производства, это показывают наши опросы, это трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам» (Эльвира Набиуллина ответила на вопрос «Ъ-Ярославль» о ключевой ставке)
Цифры недели
За переименование Ростова проголосовали более 9 тысяч человек.
ЧП недели
В Тутаевском районе горели емкости с мазутом на площади 1,2 тыс. кв.м. Открытый огонь потушили за два часа, а полная ликвидация пожара была объявлена спустя 20 часов после начала пожара.