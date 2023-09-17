Итоги выборов, первые штрафы за плевки и обстрел автобусов

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По букве закона

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту пожара в усадьбе Вахрамеева. Причиной пожара стала брошенная непотушенная сигарета, подозреваемого задержали. Сгоревшую усадьбу восстановит инвестор.

Переславскую думу обязали на первом заседании назначить конкурс на пост главы.

В Ярославле арестованы обвиняемые в покушении на теракт.

Ярославский суд обязал строителя башен на площади Труда вернуть 210 млн руб.

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за обстрела автобусов. В обстреле подозревают подростка.

Городская и региональная политика

В Ярославской области за парковку на газонах оштрафовали 2478 человек.

За посещение ООПТ могут начать брать плату.

К Ярославскому УФАС присоединяют Костромское.

В Ярославской области за неделю оштрафовали семь человек за плевки.

Выборы

«Единая Россия» победила на выборах в Ярославскую областную думу.

Ярославль ждут довыборы депутатов муниципалитета в четырех округах.

В рыбинский совет прошли два депутата от оппозиции.

«Справедливая Россия» потеряла мандаты в переславской гордуме.

Стали известны победители выборов в облдуму по спискам «Единой России».

Жители Подмосковья, Тулы и Рязани откажутся от места в ярославской облдуме.

Стали известны все победители выборов в облдуму от оппозиции.

В Ярославской области сын священника возглавил сельское поселение.

Михаил Евраев предложил кандидатов на посты спикера облдумы и сенатора.

Партию пенсионеров в Яроблдуме представит Андрей Бурьяноватый.

Ярославский бизнес

Ярославский «Автодизель» разработал новый двигатель.

В Ярославской области начали строить завод по производству одноразовой посуды.

США ввели санкции против двух ярославских предприятий.

Завод по производству железобетонных изделий построят в Ярославской области.

Транспорт

В Ярославской области наладили онлайн-пополнение транспортных карт.

В Ярославле перевозчиков оштрафовали на 9,1 млн рублей.

Ярославская прокуратура проверит работу общественного транспорта.

Цитаты недели

«Не бодайтесь, оппозиционеры, в одном округе, объединяйтесь и выдвигайте единого кандидата» (Руководитель социологического центра «Хи-Квадрат» Евгений Голубев об итогах выборов в облдуму)

«Сейчас мы видим главное ограничение по развитию, расширению производства, это показывают наши опросы, это трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам» (Эльвира Набиуллина ответила на вопрос «Ъ-Ярославль» о ключевой ставке)

Цифры недели

За переименование Ростова проголосовали более 9 тысяч человек.

ЧП недели

В Тутаевском районе горели емкости с мазутом на площади 1,2 тыс. кв.м. Открытый огонь потушили за два часа, а полная ликвидация пожара была объявлена спустя 20 часов после начала пожара.

Алла Чижова