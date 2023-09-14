В Ярославской области сын священника возглавил сельское поселение

Кандидаты от партии «Единая Россия» в Ярославской области выиграли 16 из 17 избирательных кампаний на должности глав сельских поселений. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троицкий храм Прозорова

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Троицкий храм Прозорова

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Проиграла партия только на выборах главы Прозоровского сельского поселения Брейтовского района. Там победу одержал самовыдвиженец Петр Денисов, сотрудник районной администрации. Он сын известного в регионе священника, протоиерея Анатолия Денисова, который является настоятелем Троицкого храма села Прозорово и благочинным Брейтовского округа.

Петр Денисов набрал 206 голосов или 54.07%. Ему оппонировала выдвинутая «Единой Россией» специалист администрации Прозоровского поселения Наталья Плахотина, за нее проголосовали 103 человека или 27.03% пришедших на участки избирателей. На третьем месте — кандидат от ЛДПР Надежда Морозова с результатом в 55 голосов или 14.44%. Действующий глава Вячеслав Смирнов в выборах не участвовал.

В остальных кампаниях победу одержали кандидаты-единороссы. В Брейтовском районе главой Гореловского сельского поселения избран Владимир Бобин. В Любимском районе главой Воскресенского сельского поселения избрана Алевтина Сальникова, главой Осецкого сельского поселения — Владимир Сочнев. В Ростовском районе главой сельского поселения Ишня стал Андрей Ложкин, главой сельского поселения Поречье-Рыбное — Ольга Кутинская, главой сельского поселения Семибратово — Сергей Бубнов. В Тутаевском районе главой Артемьевского сельского поселения стала Татьяна Гриневич, Левобережного сельского поселения — Михаил Ванюшкин. В Угличском районе главой Головинского сельского поселения избрана Татьяна Малофеева, Ильинского сельского поселения — Надежда Поддубная, Отрадновского сельского поселения — Нина Смирнова, Слободского сельского поселения — Марина Аракчеева, Улейминского сельского поселения — Татьяна Малкова.

В Ярославском районе на выборах главы Курбского сельского поселения победу одержал Павел Пухов, главой Некрасовского сельского поселения избран Александр Сорокин, Кузнечихинского — Александр Белозеров.

Также «Единая Россия» получила большинство мандатов во всех сельских и городских муниципальных советах области, где прошли выборы. Партия будет представлена 175 депутатами из 197. Всего в регионе помимо выборов в областную думу прошло 37 местных избирательных кампаний.

Антон Голицын