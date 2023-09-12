В Ярославской области за парковку на газонах оштрафовали 2478 человек

В Ярославской области за парковку на газонах и детских площадках в 2023 году оштрафовали 2478 человек, сообщили в инспекции административно-технического надзора региона.

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Общая сумма штрафов составила более 2,1 млн руб. 411 штрафов было наложено в Ярославле в автоматическом режиме с помощью мобильных программно-аппаратных комплексов, которые сейчас проходят тестирование во всех районах областного центра.

«За неполных 3 месяца тестирования комплекса вынесено 411 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму более 1,3 млн рублей»,— сообщили в инспекции.

После окончания пилотного тестирования выявлять нарушителей правил парковки во дворах будут во всех районах области. С 7 июля сумма штрафа для физических лиц, согласно региональному закону об административных правонарушениях, выросла с 500 до 3 000 рублей.

Антон Голицын