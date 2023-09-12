Жители Подмосковья, Тулы и Рязани откажутся от места в ярославской облдуме

Право стать депутатом Ярославской областной думы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» получила 40-летняя жительница города Черноголовка Московской области Кристина Смирнова. Однако в партии ожидают, что она откажется от мандата в пользу бывшего председателя избирательной комиссии Ярославля, пенсионера Андрея Бурьяноватого. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бурьяноватый

Фото: мэрия Ярославля Андрей Бурьяноватый

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Партия пенсионеров» впервые прошла в областную думу, получив 5,62%. Группа, которую возглавляла госпожа Смирнова, набрала максимальный партийный результат на выборах — 6,86%. По данным сайта регионального избиркома, Кристина Смирнова работает в Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН, который находится в Черноголовке. В ярославской политической жизни до прошедших выборов о ней ничего не было известно. В партии говорят, что она откажется от мандата.

«Она планирует приехать и привезти заявление об отказе от мандата по личным обстоятельствам. Мы этот вопрос обсуждали со всеми кандидатами. Поскольку есть люди, которые больше всего работали на выборах, мы договорились о приоритете распределения мандатов внутри партии. Наш внутренний список возглавляет Андрей Гаврилович Бурьяноватый. Поэтому сейчас кандидаты, которые перед ним, выразили согласие написать заявление об отказе от мандата, в том числе и я. Надеюсь, что так и будет. Мы должны работать в команде»,— рассказала «Ъ-Ярославль» председатель правления реготделения «Партии пенсионеров» Юлия Овчинникова.

По данным «Ъ-Ярославль», выше Андрея Бурьяноватого по набранным процентам порядка 10 тергрупп. Кандидаты из этих групп проживают не только в Черноголовке, но и в Ногинске Московской области, Богородицке Тульской области, Елатьме Рязанской области, Электростали Московской области. Несколько кандидатов «Партии пенсионеров» зарегистрированы в Ярославской области, в том числе Юлия Овчинникова и Андрей Бурьяноватый.

Антон Голицын