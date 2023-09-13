В Ярославской области начали строить завод по производству одноразовой посуды

В Даниловском районе Ярославской области ООО «ЭКОБИОТЕХ» приступило к строительству завода по производству одноразовой экологически чистой посуды из древесного шпона. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев.
Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте»
По словам господина Фирулева, завод строится в деревне Слобода. Проект предусматривает строительство цеха по производству, котельной, работающей на отходах, бассейна для гидротермической обработки сырья.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что компания «Экобиотех» построит в Даниловском районе Ярославской области завод по производству одноразовой посуды из шпона. Объем инвестиций в проект составил 190 млн руб. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на ПМЭФ в июне 2021 года. Запуск предприятия планировался на 2022 год.
ООО «ЭКОБИОТЕХ» зарегистрировано в 2021 году в городе Данилове Ярославской области. Основным видом деятельности организации является производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей.