В Ярославской области начали строить завод по производству одноразовой посуды

В Даниловском районе Ярославской области ООО «ЭКОБИОТЕХ» приступило к строительству завода по производству одноразовой экологически чистой посуды из древесного шпона. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте» Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте»

По словам господина Фирулева, завод строится в деревне Слобода. Проект предусматривает строительство цеха по производству, котельной, работающей на отходах, бассейна для гидротермической обработки сырья.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что компания «Экобиотех» построит в Даниловском районе Ярославской области завод по производству одноразовой посуды из шпона. Объем инвестиций в проект составил 190 млн руб. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на ПМЭФ в июне 2021 года. Запуск предприятия планировался на 2022 год.

ООО «ЭКОБИОТЕХ» зарегистрировано в 2021 году в городе Данилове Ярославской области. Основным видом деятельности организации является производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей.

Алла Чижова