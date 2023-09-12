Ярославский «Автодизель» разработал новый двигатель

ПАО «Автодизель» (входит в «Группу ГАЗ») представило на международной выставке грузовых автомобилей и автобусов «COMTRANS-2023» новый тяжелый рядный двигатель ЯМЗ-770. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран цех "Автодизеля"

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ цех "Автодизеля"

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ЯМЗ-770 является рядным 6-цилиндровым дизельным двигателем. Его рабочий объем 12,42 литра, заявленная мощность до 620 л.с. Сейчас двигатель проходит этап предварительных стендовых испытаний. В серийное производство его планируется запустить в 2025 году. Первая партия будет выпущена до конца 2024 года.

«Новая продукция предприятия отвечает потребностям времени и составляет прямую конкуренцию импортным двигателям для грузовиков и спецтехники, ушедшим с российского рынка»,— сказал первый заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Антон Голицын