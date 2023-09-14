В Ярославле перевозчиков оштрафовали на 9,1 млн рублей

В Ярославле и Ярославском районе в период с 1 апреля перевозчиков оштрафовали на 9,1 млн руб. Об этом сообщает портал «Сороканьюз» с ссылкой на главу ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Сергея Волканевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с начала модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе перевозчики получили из бюджета региона по брутто-контрактам 1 млрд 650 млн руб. Всего по новым контрактам 2023 года в городе и районе работают восемь перевозчиков.

По словам господина Волканевского, с начала работы в регионе их уже оштрафовали на 9 млн руб. Всего было выявлено почти 12 тыс. нарушений, за которые перевозчикам были выписаны штрафы. Глава ГКУ «Организатор перевозок» отметил, что по каждому нарушению ведется претензионная работа, а водителей, которые не справляются с обязанностями, увольняют.

Алла Чижова