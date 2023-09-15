Эльвира Набиуллина ответила на вопрос «Ъ-Ярославль» о ключевой ставке

Главным ограничением для развития промышленного производства в России сегодня является дефицит трудовых ресурсов. Об этом председатель Банка России сказала, отвечая на вопрос «Ъ-Ярославль» во время пресс-конференции 15 сентября, посвященной повышению ключевой ставки до 13% годовых.

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«Ъ-Ярославль» спросил, не повлияет ли удорожание кредитов вследствие повышения ключевой ставки на реализацию программ импортозамещения, в том числе предприятий Ярославской области. По мнению госпожи Набиуллиной, доступность кредитов не является главным фактором для развития промышленности.

«Сейчас мы видим главное ограничение по развитию, расширению производства, это показывают наши опросы, это трудовые ресурсы, ограничения по трудовым ресурсам. Представьте, если предприятие получает дешевый кредит и даже купит дополнительное оборудование. Вопрос в том, где оно возьмет дополнительных рабочих, чтобы работать на этом оборудовании? Только в этих условиях, переманив их у других предприятий или из других отраслей. Но тогда выпуск у этих предприятий, отраслей снизится и общий эффект для экономики будет околонулевое изменение экономического роста. При этом усилится инфляция, потому что, переманивая друг у друга сотрудников, предприятие будет увеличивать заработные платы. Но поскольку общий выпуск в экономике не растет, этот рост зарплат просто перейдет в рост цен»,— сказала Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Ъ-Ярославль».

По мнению главы ЦБ, снижение ключевой ставки в условиях инфляции не приведет к доступности кредитов.

«Снижение ключевой ставки в условиях, когда инфляция высокая, выше цели, и растет, не приведет к снижению ставок по кредитам. Потому что банки выдают кредиты по тем ставкам, которые не предполагают их обесценивание от инфляции. Это не приводит к доступным кредитам. Это приводит к дополнительному росту инфляции. Для комфортного развития отечественной экономики желательно иметь умеренные ставки, но на базе снижения инфляции. Стоимость кредитов, величина ставок во многом зависит от ожиданий граждан, бизнеса будущей инфляции. Ставки могут быть умеренными, если у граждан, бизнеса, банков есть уверенность, что инфляция будет низкая»,— сказала Эльвира Набиуллина.

Антон Голицын