Ярославский суд обязал строителя башен на площади Труда вернуть 210 млн рублей

Кировский районный суд Ярославля решил взыскать с застройщика башен на площади Труда материальный ущерб в размере 210 млн руб. в пользу инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

ООО «Аметист», ООО «ВЭД» и Козлова С. обратились в суд с иском к Стрельникову С., Стрельникову М., Антоновой Ю., Антонову Я., ООО «Кварц-Ярославль» о взыскании ущерба, причиненного в результате преступления, совершенного в 2016 году. Суд установил, что тогда в отношении учредителя и генерального директора ООО «Трест «Ярпромжилстрой» Сергея Стрельникова было возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату. Однако оно было прекращено в связи с истечением срока давности.

«Стрельников С. сознательно отказался от доказывания незаконности уголовного преследования и от оспаривания предъявленного обвинения»,— уточнили в суде.

Теперь суд установил, что господин Стрельников, понимая, что строительство центра на площади Труда с двумя башнями будет вестись долго, получил от инвесторов, которые выступают истцами, 731 млн руб., из которых 214 млн — он похитил. Суд посчитал, что в таком случае требования о взыскании ущерба являются обоснованными и решил частично удовлетворить иск.

Теперь Сергей Стрельников обязан выплатить ООО «Аметист» ущерб в размере 63 млн руб., Козлову С. — 141 млн руб., ООО «ВЭД» — 5 млн руб.

Алла Чижова