В Ярославской области могут начать брать плату за посещение ООПТ

В Ярославской области планируют ввести плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в размере 100 руб. за сутки. Однако плату введут не во всех ООПТ, решение в отношении каждого будет приниматься индивидуально. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проект постановления о введение платы при посещении ООПТ сейчас проходит согласование в министерстве. Подразумевается, что плату будет взимать «Центр окружающей среды». Вырученные с посещения территорий деньги будут направлять на создание, развитие и содержание объектов инфраструктуры, необходимых для охраны ООПТ и предоставления туристских услуг.

В пояснительной записке к проекту «Об установлении платы…» говорится, что плата вводится не только с целью получения средств для развития территорий ООПТ, но и для контроля рекреационной нагрузки на природные комплексы, регулирования численности отдыхающих для предотвращения негативного воздействия и частичного возмещение ущерба природным комплексам.

Однако плату введут на посещение не всех существующих в регионе особо охраняемых природных территорий. Проект постановления лишь приводит в соответствие региональное законодательство с федеральным.

«Данный проект напрямую не предусматривает введения платности посещения в конкретных ООПТ, а определяет механизм реализации требований федерального законодательства. Вопрос целесообразности взимания платы за посещение будет решаться индивидуально в отношении каждой ООПТ после разработки порядка взимания платы»,— пояснили в региональном министерстве.

Также в министерстве уточнили, что постановлением предусмотрен довольно широкий перечень категорий людей, освобождаемых от взимания платы. В их числе люди, которые проживают в границах особо охраняемых территорий либо имеют участок в границах ООПТ, участники СВО и их семьи. Также доступ будет открыт для ученых.

В Ярославской области в число особо охраняемых природных территорий входят национальный парк «Плещеево озеро», заказник «Ярославский», парк в пойме р. Которосли, Демидовский сквер, Смоленский бор, Тверицкий парк и др.

Алла Чижова