Стали известны победители выборов в облдуму по спискам «Единой России»

Депутатами Ярославской областной думы по партийным спискам «Единой России» станут действующие депутаты Тигран Казарян, Ольга Хитрова, сенатор Наталия Косихина, главврач больницы №2 Сергей Давлетов, депутат муниципалитета Ярославля Максим Дмитриев, главный врач Ярославской областной больницы Михаил Осипов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник, знакомый с результатами голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Максимальный результат у «Единой России» показала группа Тиграна Казаряна (51,37% голосов от пришедших на избирательные участки). На втором месте группа лидера реготделения партии Ольги Хитровой (49,24%), на третьем группа, которую возглавлял депутат облдумы Виктор Волончунас (48,02%). Так как господин Волончунас выиграл выборы по одномандатному округу, мандат получит главврач Сергей Давлетов.

Группа, которую возглавляла сенатор Наталия Косихина, получила 48,33%. Мандат группы депутата облдумы Александра Гончарова (46,95%) в связи с его победой в одномандатном округе перейдет депутату муниципалитета Максиму Дмитриеву. Шестерку лучших замкнула группа главврача областной больницы Михаила Осипова (45,86%).

Пока что за пределами зоны распределения мандатов остается группа, в которой был замначальника СЖД Дмитрий Любчик. На восьмом месте группа, в которую входил экс-мэр Рыбинска Денис Добряков. Они получат шансы на мандат в случае, если кто-то из депутатов «Единой России» сложит полномочия в ходе работы думы 8-го созыва.

Худший результат (43,6%) показала группа депутата облдумы Юрия Филимендикова, который также проиграл выборы и по одномандатному округу.

Подробнее об итогах выборов в областную думу читайте в материале «Ъ-Ярославль» «Медвежья заслуга».

Антон Голицын