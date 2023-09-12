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В Тутаеве потушили открытый огонь на емкостях с мазутом

В Тутаевском районе на территории производства ООО «Эковторресурс» пожарные потушили открытый огонь на емкостях с мазутом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в поселке Фоминское Тутаевского района загорелись емкости с мазутом на территории бывшего предприятия «Сельхоз химии». В тушении приняли участие 42 спасателя и 14 единиц техники. В 10:15 пожар локализовали на площади 1,2 тыс. кв.м.

В 11:03 на месте была объявлена ликвидация открытого горения. Прокуратура Ярославской области поручила Тутаевской межрайонной прокуратуре организовать проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об экологической и пожарной безопасности и лицензировании»,— прокомментировала присутствующая на месте пожара и.о. Тутаевского межрайонного прокурора Светлана Семенова. Она отметила, что при наличии оснований ведомством будут приняты меры реагирования.

Алла Чижова

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