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Пожар на емкостях с мазутом в Тутаевском районе тушили почти сутки

В Тутаевском районе на территории производства ООО «Эковторресурс» утром 12 сентября загорелись семь емкостей с мазутом, полная ликвидация пожара была объявлена только рано утром 13 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в поселке Фоминское Тутаевского района загорелись емкости с мазутом на территории бывшего предприятия «Сельхоз химии». В тушении приняли участие 42 спасателя и 14 единиц техники. В 10:15 пожар локализовали на площади 1,2 тыс. кв.м., к 11:03 была объявлена ликвидация открытого огня.

Однако полностью потушить пожар удалось лишь к 5:25 13 сентября, через 20 часов после начала пожара.

Алла Чижова

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