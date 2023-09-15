США ввели санкции против двух ярославских предприятий

Два предприятия Ярославской области — Гаврилов-ямский машиностроительный завод «ГМЗ АГАТ» и рыбинский ПАО «ОДК-Сатурн» — попали в санкционный список управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Список опубликовало Министерство финансов США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Всего США ввели около 100 санкций против российских бизнесменов и организаций, среди них АвтоВАЗ, Росавтодор, «Москвич».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в санкционных списках находятся губернатор Ярославской области Михаил Евраев 5841940, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков, сенатор от Ярославской области Александр Русаков, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Федерального собрания РФ Валентина Терешкова 5732405, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин 5843034.

Алла Чижова