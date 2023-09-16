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В обстреле рейсовых автобусов в Ярославле подозревают подростка

15 сентября в Ярославле сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка, который подозревается в обстреле рейсовых автобусов из пневматического оружия. Ущерб предварительно оценивается в 1 миллион рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Автобус после обстрела в Ярославле

Автобус после обстрела в Ярославле

Фото: Хасьятулла Гирфанов

Автобус после обстрела в Ярославле

Фото: Хасьятулла Гирфанов

«Позавчера на улице Бабича в Ярославле из пневматики были обстреляны новые желтые автобусы. В транспорте находились пассажиры, и по чистой случайности никто из них не пострадал. Установлено, что молодой человек действовал в одиночку. Вопросов много: откуда у него оружие, способное калечить людей и уродовать транспорт, кто воспитал в нем эту жестокость и чувство безнаказанности? На некоторые из них ответит следствие, другие – создадут обширное поле для дискуссий»,— написал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по факту обстрелов автобусов перевозчиков ООО «Стартранс» и ООО «Гирфтранс», следовавшим по маршрутам №58 и 97с, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Его расследование передано в Следственный комитет. Михаил Евраев заявил, что попытки вандализма в отношении новых автобусов буду пресекаться.

«Будем находить вандалов и привлекать к ответственности по всей строгости закона. Возбуждение уголовных дел и возмещение нанесенного ущерба, вплоть до ареста имущества — это минимум»,— написал губернатор. Сейчас урон оценен в размере более миллиона рублей.

По словам губернатора, в поимке преступников помогут камеры видеонаблюдения, установкой которых занимаются региональные власти. Правительство области напрямую заинтересовано в сохранности новых автобусов, так как их стоимость заложена в цену брутто-контрактов, по которым происходит оплата работы общественного транспорта из регионального бюджета. Кроме того, от качества работы транспорта зависят и поступления в бюджет области, куда идет плата за проезд.

Антон Голицын

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