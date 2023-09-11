«Справедливая Россия» потеряла мандаты в переславской гордуме

В Переславле-Залесском, согласно предварительным результатам выборов депутатов, в гордуму восьмого созыва проходит большинство от партии «Единая Россия», однако теперь в думе будет представлена партия «Новые люди» и один самовыдвиженец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно результатам выборов, в новый состав войдут 16 кандидатов от партии власти, два — от «Справедливой России», по одному от партий ЛДПР и «Новые люди» и один самовыдвиженец. Явка составила 32,31%.

Из прошлого в новый состав перейдут 3 депутата от «Единой России», один от «Справедливой» и один от ЛДПР. По итогам голосования, состав гордумы обновится на 76%.

Пять лет назад на выборах в гордуму в Переславле-Залесском «Единая Россия» также получила большинство: избраны были 10 кандидатов от партии власти, шесть из которых сложили полномочия. Однако тогда более широко была представлена «Справедливая Россия»: 8 кандидатов вошли в состав, из них один отказался от мандата. Еще трое от КПРФ получили мандаты, но один отказался от него, в этом году представители партии не попали в новый состав.

Алла Чижова