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Сгоревшую усадьбу Вахрамеева восстановит инвестор

Сгоревшая усадьба Вахрамеева в Ярославле перейдет в собственность Ярославской области, после чего будет восстановлена на средства инвестора. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал в интервью «Вести. Ярославль».

усадьба Вахрамеева после пожара

усадьба Вахрамеева после пожара

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

усадьба Вахрамеева после пожара

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Мы договорились с федеральным центром, что мы заберем на регион это здание. Потому что оно находилось в федеральной собственности. Мы забираем его и уже сейчас приступаем к поиску инвестора, который займется восстановлением данного здания»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар в здании бывшего военкомата произошел 9 сентября. В неосторожном обращении с огнем полиция подозревает 41-летнего мужчину без определенного места жительства. Здание находилось в оперативном управлении Минобороны и пустовало после предыдущего пожара.

Михаил Евраев также рассказал, что ставит задачу найти хозяина для всех объектов культурного наследия, которые сейчас не используются.

Антон Голицын

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