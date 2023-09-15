Сгоревшую усадьбу Вахрамеева восстановит инвестор

Сгоревшая усадьба Вахрамеева в Ярославле перейдет в собственность Ярославской области, после чего будет восстановлена на средства инвестора. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал в интервью «Вести. Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран усадьба Вахрамеева после пожара

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ усадьба Вахрамеева после пожара

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Мы договорились с федеральным центром, что мы заберем на регион это здание. Потому что оно находилось в федеральной собственности. Мы забираем его и уже сейчас приступаем к поиску инвестора, который займется восстановлением данного здания»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар в здании бывшего военкомата произошел 9 сентября. В неосторожном обращении с огнем полиция подозревает 41-летнего мужчину без определенного места жительства. Здание находилось в оперативном управлении Минобороны и пустовало после предыдущего пожара.

Михаил Евраев также рассказал, что ставит задачу найти хозяина для всех объектов культурного наследия, которые сейчас не используются.

Антон Голицын