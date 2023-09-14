В полиции назвали причину пожара в усадьбе Вахрамеева

Причиной пожара в здании бывшего военкомата, являющегося объектом культурного наследия «Усадьба Вахрамеева», стала брошенная непотушенная сигарета. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Об этом сообщили в региональных ведомствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар в здании бывшего военкомата произошел 9 сентября. В МЧС рассказали, что предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Сегодня в УМВД сообщили, что задержан 41-летний мужчина без определенного места жительства, который в ночь с 9 на 10 сентября планировал переночевать в усадьбе. Он бросил непотушенную сигарету и уснул, в результате чего начался пожар. В МЧС сообщали, что из пожара был эвакуирован один человек без постоянного места жительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

В ярославской прокуратуре сообщили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По указанию прокурора Ярославля возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

«По постановлению прокурора города уголовное дело передано в отдел органов внутренних дел по Кировскому городскому району для соединения с ранее возбужденным уголовным делом»,— сообщили в прокуратуре.

Ранее по факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

Алла Чижова