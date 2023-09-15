В Ярославской области за неделю оштрафовали семь человек за плевки

В Ярославской области с 7 сентября начали применять новый штраф за плевки в общественных местах. За неделю зафиксировано семь правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новая норма введена в региональный кодекс об административных правонарушениях 27 июня. Однако летом ни один из нарушителей не был привлечен к ответственности, закон начал действовать лишь с 7 сентября. За два месяца было выявлено 52 правонарушения, связанных с плеванием в общественных местах, но с ними проводились беседы. С начала действия закона зафиксировали семь нарушений.

«Нарушителей выявили сотрудники административно-технической инспекции и межведомственных комиссий в ходе рейдов и видеонаблюдения с помощью камер, установленных в общественных местах. Если человек ранее не привлекался по этой статье, то он должен уплатить 1 500 рублей. В случае повторного нарушения сумма будет в два раза больше»,— рассказала помощник губернатора Татьяна Потемкина.

В правительстве сообщили, что сейчас есть доступ к 7 тыс. камер в местах массового пребывания людей: на остановочных комплексах, в парках, скверах и на дворовых территориях. Как только нарушителя фиксирует камера, на место выходят сотрудники инспекции административно-технического надзора и полиции для установления нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте.

Алла Чижова