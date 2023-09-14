Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за обстрела автобусов

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) по факту повреждения двух автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Ярославль LIVE / «Вконтакте»

Фото: Ярославль LIVE / «Вконтакте»

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел сегодня, 14 сентября, на улице Бабича. Неизвестные, используя неустановленный предмет в качестве оружия, обстреляли два автобуса по ходу движения. Предположительно, стреляли из пневматики.

В прокуратуре сообщили, что ущерб причинен автобусам ООО «Стартранс» и ООО «Гирфтранс», следовавшим по маршрутам №58 и 97с. Никто из пассажиров не пострадал.

Сейчас полиция ищет злоумышленников, прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил расследование дела на контроль.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...