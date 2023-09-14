В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за обстрела автобусов

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) по факту повреждения двух автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославль LIVE / «Вконтакте» Фото: Ярославль LIVE / «Вконтакте»

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел сегодня, 14 сентября, на улице Бабича. Неизвестные, используя неустановленный предмет в качестве оружия, обстреляли два автобуса по ходу движения. Предположительно, стреляли из пневматики.

В прокуратуре сообщили, что ущерб причинен автобусам ООО «Стартранс» и ООО «Гирфтранс», следовавшим по маршрутам №58 и 97с. Никто из пассажиров не пострадал.

Сейчас полиция ищет злоумышленников, прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил расследование дела на контроль.

Алла Чижова