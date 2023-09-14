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В Ярославской области наладили онлайн-пополнение транспортных карт

В Ярославской области льготники теперь могут пополнять транспортные карты онлайн. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

По данным правительства, пополнить карты онлайн уже могут владельцы 150 тыс. карт из 165 тыс. используемых. Преобразование карты в онлайн происходит, когда пассажир оплачивает проезд на валидаторе или у кондуктора. Пользователи с картами, перешедшими в онлайн-режим, теперь могут оплачивать проезд с помощью валидаторов на маршрутах с номерами 100 и выше.

По словам и. о. министра транспорта Ярославской области Мурата Баснукаева, данные изменения будут особенно удобны для людей с ограниченными возможностями и пожилых. В правительстве уточнили, что пополнить карту можно либо через сервис Сбербанка, либо с комиссией на сайте. Но при этом привычные пункты пополнения продолжат работать в регионе.

Кроме того, теперь баланс карты не будет отражаться при оплате через валидатор.

Алла Чижова

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