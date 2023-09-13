К Ярославскому УФАС присоединяют Костромское

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области начата процедура реорганизации, в ходе которой к Ярославскому УФАС будет присоединено Костромское. Приказ ФАС России о реорганизации опубликован в базе «Гарант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославское УФАС

Фото: УФАС России по Ярославской области Ярославское УФАС

Фото: УФАС России по Ярославской области

Как указано в документе, после слияния Ярославское УФАС будет переименовано в управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области и Костромской области, сокращенно оно будет называться «Ярославское межрегиональное УФАС России». Полномочия и функции костромского управления будут переданы Ярославскому межрегиональному УФАС.

«Установить, что Ярославское межрегиональное УФАС России является правопреемником Костромского УФАС России, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений»,— говорится в приказе за подписью руководителя ФАС России Максима Шаскольского.

Реорганизация проводится в рамках распоряжения правительства РФ «О внесении изменений в схему размещения территориальных органов ФАС России». По данным сервиса Rusprofile, и Ярославское, и Костромское УФАС сейчас находятся в «процессе реорганизации».

Антон Голицын