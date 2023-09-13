Стали известны все победители выборов в облдуму от оппозиции

Право стать депутатом Ярославской областной думы по спискам оппозиционных партий, по предварительным данным, получили Наталия Бобрякова (КПРФ), Елена Кузнецова (КПРФ), Сергей Хабибулин («Справедливая Россия»), Владимир Смирнов (ЛДПР), Ярослав Шилов («Новые люди»), Кристина Смирнова («Партия пенсионеров»). Об этом узнал «Ъ-Ярославль» из собственных источников в политических партиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Ярославская областная дума

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

С избранием Ярослава Шилова от «Новых людей» в Ярославской областной думе появится новая политическая династия. Господин Шилов является племянником депутата Ярославской областной думы 5-го созыва от ЛДПР, заместителя губернатора в 2013-2015 годах Александра Шилова. Александр Шилов также участвовал в выборах от ЛДПР, но не прошел.

Сергей Хабибулин, Елена Кузнецова и Владимир Смирнов являются действующими депутатами областной думы от своих партий, Наталия Бобрякова ранее являлась депутатом муниципалитета Ярославля и участвовала в довыборах в Ярославскую облдуму.

Проживающая в Черноголовке победитель от «Партии пенсионеров» Кристина Смирнова может отказаться от мандата в пользу экс-председателя избирательной комиссии Ярославля Андрея Бурьяноватого, сообщал ранее «Ъ-Ярославль». Это стало возможным благодаря отмене в апреле 2023 года «антипаровозной нормы» в региональном законе.

Лучшим среди оппозиционных партий стал результат группы Сергея Хабибулина — 25,29%, он превзошел общепартийный результат (11,19%) более чем в два раза. На втором месте Владимир Смирнов, набравший 19,45% (11,14% у ЛДПР в целом). Третьей стала группа Наталии Бобряковой с 16,3% (11,27% у КПРФ). Ярослав Шилов сумел набрать 15,02% (7,39% у «Новых людей»). Группа Елены Кузнецовой показала результат в 14,99%. Тергруппа Кристины Смирновой получила 6,86% при среднем результате «Партии пенсионеров» в 5,62%.

Указанные итоги являются неофициальными и основаны на подсчете опубликованных предварительных результатов голосования. Официальные результаты выборов огласит Избирательная комиссия Ярославской области.

Антон Голицын