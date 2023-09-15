Завод по производству железобетонных изделий построят в Ярославской области

В Ярославской области к июлю 2024 года планируется построить завод по производству железобетонных изделий. Соответствующие разрешение на строительство завода выдало региональное министерство строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Планируется, что в Ярославском районе Кузнечихинского сельского поселения построят производство по изготовлению железобетонных изделий, строительных растворов и бетонов. Соответствующее разрешение было выдано 9 августа.

В Ярославской области в 2023 году растут объемы строительства. Так, по данным Ярославльстата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июле 2023 года составил 47 млрд руб., что составляет 141,6% к показателям аналогичного периода прошлого года.

Алла Чижова