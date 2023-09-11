В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту пожара в усадьбе Вахрамеева

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело из-за пожара в здании бывшего военкомата, являющегося объектом культурного наследия федерального значения «Усадьба Вахрамеевых». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Рожкова / «Вконтакте» Фото: Анна Рожкова / «Вконтакте»

Пожар в здании бывшего военкомата, который является объектом культурного наследия, произошел 9 сентября. После пожара глава службы ОКН заявила, что собственник в лице Росимущества не принял надлежащих мер для вовлечения здания в хозяйственный оборот и его содержание. А в МЧС рассказали, что предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

В региональном УМВД «Ъ-Ярославль» сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

Алла Чижова