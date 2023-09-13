Переславскую думу обязали на первом заседании назначить конкурс на пост главы

Переславский районный суд еще три месяца назад решил обязать гордуму назначить конкурс по отбору кандидатов на пост главы Переславля-Залесского на первом заседании. Однако только сейчас решение суда вступило в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Переславский районный суд Фото: Переславский районный суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что иск в суд подал член Общественной палаты Переславля, кандидат в главы Переславля Рашид Талыбов. Выборы главы администрации, в которых участвовал и господин Талыбов, провели в июле 2022 года, но ни один из кандидатов большинства не получил. Повторный конкурс на должность руководителя района гордума так и не объявила.

В иске указывалось, что Переславская городская дума уклонялась от назначения конкурса на должность главы. Истец требовал признать бездействие Переславской городской думы незаконным, а также обязать депутатов объявить конкурс на должность главы администрации Переславского городского округа. 7 июня 2023 года Переславский суд удовлетворил требования истца и признал незаконным бездействие со стороны думы. Суд обязал назначить конкурс в течение 10 дней со дня избрания Переславской городской думы нового созыва.

Дума пыталась оспорить решение суда. Сегодня апелляцию рассмотрел ярославский облсуд, который признал незаконным бездействие Переславль-Залесской городской Думы.

«На Переславль-Залесскую городскую Думу возложена обязанность назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы г.о. г. Переславль-Залесский на первом заседании»,— сообщили в суде. Сегодня решение суда вступило в силу.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Переславле-Залесском, согласно предварительным результатам выборов депутатов, в гордуму восьмого созыва проходит большинство от партии «Единая Россия», однако теперь в думе будет представлена партия «Новые люди» и один самовыдвиженец.

Алла Чижова