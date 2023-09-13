Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Переславскую думу обязали на первом заседании назначить конкурс на пост главы

Переславский районный суд еще три месяца назад решил обязать гордуму назначить конкурс по отбору кандидатов на пост главы Переславля-Залесского на первом заседании. Однако только сейчас решение суда вступило в силу.

Фото: Переславский районный суд

Фото: Переславский районный суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что иск в суд подал член Общественной палаты Переславля, кандидат в главы Переславля Рашид Талыбов. Выборы главы администрации, в которых участвовал и господин Талыбов, провели в июле 2022 года, но ни один из кандидатов большинства не получил. Повторный конкурс на должность руководителя района гордума так и не объявила.

В иске указывалось, что Переславская городская дума уклонялась от назначения конкурса на должность главы. Истец требовал признать бездействие Переславской городской думы незаконным, а также обязать депутатов объявить конкурс на должность главы администрации Переславского городского округа. 7 июня 2023 года Переславский суд удовлетворил требования истца и признал незаконным бездействие со стороны думы. Суд обязал назначить конкурс в течение 10 дней со дня избрания Переславской городской думы нового созыва.

Дума пыталась оспорить решение суда. Сегодня апелляцию рассмотрел ярославский облсуд, который признал незаконным бездействие Переславль-Залесской городской Думы.

«На Переславль-Залесскую городскую Думу возложена обязанность назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы г.о. г. Переславль-Залесский на первом заседании»,— сообщили в суде. Сегодня решение суда вступило в силу.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Переславле-Залесском, согласно предварительным результатам выборов депутатов, в гордуму восьмого созыва проходит большинство от партии «Единая Россия», однако теперь в думе будет представлена партия «Новые люди» и один самовыдвиженец.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...