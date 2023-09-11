Медвежья заслуга

По итогам прошедших 8-10 сентября выборов избран новый состав Ярославской областной думы восьмого созыва. Победу на выборах как по партийным спискам, так и по одномандатным округам одержала «Единая Россия», которая заметно увеличит состав своей фракции. При этом число представленных в думе партий выросло с пяти до шести. Новичками стали «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России» не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. КПРФ уменьшила представительство с 11 до 2 депутатов. Коммунисты говорят об административном давлении, единороссы — о политике «реальных дел», которая привела их к победе. Экс-губернатор Анатолий Лисицын назвал результат «личным успехом» Михаила Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на выборах в Ярославскую областную думу

Фото: «Единая Россия» Голосование на выборах в Ярославскую областную думу

Фото: «Единая Россия»

Явка на выборах в Ярославскую областную думу в 2023 году составила 27,41%, что чуть ниже результата пятилетней давности (29,27%). По предварительным данным партия «Единая Россия» улучшила свой результат по сравнению с выборами 2018 года. По спискам партия набрала 46,6% (38,43% в 2018 году). «Единая Россия» выиграла выборы в 32 из 34 одномандатных округов, а также получила 6 мандатов по партийным спискам. В итоге у нее в новом созыве думы будет 38 мандатов или 82%. В прошлый созыв от партии прошли 32 депутата (64%).

Руководитель фракции в думе Николай Александрычев полагает, что победы удалось достичь за счет политики «реальных дел» в тесном сотрудничестве с исполнительной властью.

«Мы делаем реальные дела, и люди это видят. Я приходил на встречи и чувствовал себя очень спокойно. Люди видят, что ремонтируются дороги, покупается новый транспорт, начинается ремонт трамвайных путей, отремонтированы поликлиники, дворы приводятся в порядок. Во-вторых, реальная работа кандидатов в своих округах. Я знаю каждый дом. Люди говорили мне: "Мы за вас голосовали, мы вас поддерживаем". Когда избиратели видят конкретные результаты и депутата, и партии, они будут голосовать»,— сказал «Ъ-Ярославль» Николай Александрычев.

КПРФ сохранила за собой второе место, но ухудшила результат в два раза — 11,27% (24,03% в 2018 году).

Партия потеряла больше всего мандатов в абсолютных цифрах, ее будут представлять 2 депутата вместо 11 в прошлом созыве. Лидер партии в регионе Михаил Парамонов считает, что это результат противодействия со стороны исполнительной власти и «Единой России». Накануне выборов были приняты изменения в закон, согласно которым число мандатов по партспискам сократилось с 25 до 12, именно по спискам партия получила большинство мест в облдуме на предыдущих выборах. По одномандатным округам коммунисты на этот раз не смогли выиграть нигде.

«Второе место за нами сохранилось, но власть учла все свои недостатки на предыдущих выборах, внесла изменения в закон. Жесточайший административное давление на людей было оказано. Ожидать чего-то другого в этой ситуации было трудно. Мы видим, что дистанционное электронное голосование позволяет устроить любой результат»,— сказал «Ъ-Ярославль» первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов.

Результат ЛДПР остался почти неизменным, партия набрала в 2023 году 11,14% (12,97% в 2018 году), аналогичный результат у «Справедливой России» — 11,19% (10,26% пятью годами ранее). Но за счет уменьшения числа мандатов по спискам партии получат лишь по одному месту в думе вместо трех.

Справедливороссы не удовлетворены своим результатом после успеха на выборах в Госдуму России в 2021 году, когда партия в регионе выиграла у «Единой России» в двух округах. Депутат Госдумы России от СР Анатолий Лисицын полагает, что его однопартийцы ошиблись со стратегией, построив кампанию в облдуму на критике губернатора Михаила Евраева. Газета с критикой главы области вышла тиражом 200 тыс. экземпляров.

«Плохую рекламу сыграла газета с требованием отставки губернатора. Почему вдруг решили критиковать губернатора, который только приступил к работе, который отличается своей открытостью? Это была стратегическая ошибка, на мой взгляд, я об этом говорил и продолжаю говорить»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Лисицын.

С критикой губернатора отчасти связывает результат партии и лидер фракции «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе Сергей Хабибулин. «Была дана задача выбить "Справедливую Россию" любыми путями»,— высказал «Ъ-Ярославль» свое мнение господин Хабибулин.

По словам Анатолия Лисицына, эсерам следовало сосредоточиться на полевой работе и уйти от политической повестки. «Показателен пример Юрия Павлова (прим. — «Новые люди», победил в одномандатном округе), который выиграл у единоросса, дойдя почти до каждого избирателя. Оппозиции надо максимально много работать с избирателем»,— сказал депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Лисицын.

Первая кампания в облдуму оказалась удачной для «Новых людей» (7,39%) и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (5,62%). Эти партии впервые прошли в Ярославскую областную думу.

«Новые люди» взяли не только один мандат по списку, но и выиграли выборы в одномандатном округе, получив двух депутатов в думе. «Отработали отлично, результат, которого хотели, достигли. По-моему, это вообще максимум, который мы могли сделать. Мы делали ставку на одного по спискам и одного одномандатника, то есть это был наш изначальный план, который мы выполнили»,— сказала «Ъ-Ярославль» секретарь совета реготделения партии, депутат Госдумы России Анна Скрозникова.

В парти пенсионеров успех связали с запросом общества на обновление.

«Мне кажется, что население соскучилось по каким-то новым вызовам, новым предложениям. У нас большое количество пенсионеров. Название парти, программа сработали, потому что население достаточно пожилое, и их проблемы выходят на первый план»,— сказал кандидат от партии пенсионеров, бывший председатель избирательной комиссии Ярославля Андрей Бурьяноватый.

«Коммунисты России», напротив, потеряли единственный мандат, набрав 4,5% (6,63% в 2018 году). Единственным самовыдвиженцем-одномандатником стал заместитель директора кофе-цикорного комбината «Аронап» Сергей Соколов, который шел при поддержке региональной и местной власти.

Фракция «Единая Россия» сохранила депутатский костяк в думе, нарастив его за счет новых лиц (директор ВГТРК «Ярославия» Яна Карушкина, фермер Марина Степанова и другие) и депутатов муниципалитета Ярославля. Практически все действующие депутаты, принявшие участие в выборах, прошли в новый состав думы. Единственным исключением стал глава комитета по здравоохранению Юрий Филимендиков, проигравший по партспискам. Ему пришлось конкурировать с активными депутатами от «Справедливой России» Сергеем Хабибулиным и Ольгой Секачевой. Кроме того, накануне выборов разгорелся скандал вокруг частной клиники, которую возглавляет депутат.

Не смог переизбраться и депутат от КПРФ, глава комитета по законодательству Эльхан Мардалиев. В своем округе он боролся не только с конкурентом-единороссом, но и с бывшей коллегой по партии Татьяной Шаминой, перешедшей накануне выборов в «Справедливую Россию».

Лидер коммунистов Михаил Парамонов полагает, что власть работала против конкретных лидеров партии. Единоросс Николай Александрычев видит причину провала КПРФ в проблемах внутри самой партии, начавшихся после смерти первого секретаря обкома Александра Воробьева.

«Я очень уважал Александра Васильевича Воробьева. Это истинный патриот, который искренне верил в то, что говорил. Когда он сгорел на работе, региональное отделение партии потеряло много людей. Каждый начал тянуть на себя свое одеяло. Часть перешла в "Справедливую Россию", но она ничего не получила, а КПРФ потеряла. Только объединение вокруг лидера дает результат»,— полагает господин Александрычев.

Экс-губернатор, депутат Госдумы Анатолий Лисицын считает результат выборов оптимальным прежде всего для действующего губернатора Михаила Евраева.

«Это успех Михаила Евраева. Он в политической ситуации разобрался, как следует разбираться губернатору, и сделал все возможное, чтобы процент прошедших в областную думу был более значим, чем на прошлых выборах. Это его личный успех»,— сказал Анатолий Лисицын.

Сам Михаил Евраев в своем telegram-канале отметил, что выборы прошли без нарушений и выразил удовлетворенность итогами голосования.

«В новый состав Ярославской областной думы вошли известные люди, своей работой уже показавшие неравнодушие и заинтересованность в развитии нашего региона. Есть новые лица, которые, уверен, покажут себя и привнесут свежий взгляд на решение общих задач»,— написал Михаил Евраев.

Несмотря на количественную разницу в процентах и мандатах итогов выборов 2018 и 2023 года, существенно ситуация в областной думе не изменилась. «Единая Россия» по-прежнему контролирует более двух третей голосов в думе. Оппозиция сохранила лидеров фракций — Сергея Хабибулина («Справедливая Россия») и Елену Кузнецову (КПРФ). Депутаты остальных прошедших в думу партий получат площадку для работы в регионе, но влиять на итог голосования никак не смогут — их представительство слишком мало.

Антон Голицын