Партию пенсионеров в Яроблдуме представит Андрей Бурьяноватый

Кандидаты из списка «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» отказались от мандата депутата Ярославской областной думы в пользу бывшего председателя избирательной комиссии Ярославля, пенсионера Андрея Бурьяноватого. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила председатель правления реготделения партии Юлия Овчинникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бурьяноватый

Фото: мэрия Ярославля Андрей Бурьяноватый

Фото: мэрия Ярославля

Такой сценарий предполагался изначально, поскольку Андрей Бурьяноватый «больше всего работал на выборах». «Все написали заявления, все оказались добросовестными. Сегодня мы сдаем документы в избирательную комиссию Ярославской области. Депутатом от нашей партии будет Андрей Гаврилович Бурьяноватый»,— рассказала госпожа Овчинникова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в списках партии помимо ярославцев были кандидаты из Черноголовки, Ногинска, Электростали Московской области, Богородицка Тульской области и Елатьмы Рязанской области. Территориальная группа Андрея Бурьяноватого заняла 12-е место.

Антон Голицын