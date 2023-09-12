На этих выборах была очень низкая явка, 75% людей остались дома (прим. — явка составила 27,41%), никуда не ходили. На этой низкой явке победила «Единая Россия». Не надо обольщаться сногсшибательным результатам партии. Если явка будет за 30-35%, результаты будут другие. Меня больше удивили плохие результаты КПРФ и весьма умеренные результаты «Справедливой России».

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Евгений Голубев



Самая большая неожиданность и самый позитивный результат этих выборов — это победа Юрия Павлова (прим.: депутат облдумы 7-го созыва от «Единой России» был снят с праймериз и выдвинулся от «Новых людей»), потому что его травили, на него сливали компромат, выгнали из «Единой России». Но он, несмотря ни на что, пошел к избирателю от «Новых людей» и доказал, что активность и желание победить что-то стоят. Павлов сумел мобилизовать своего избирателя.

Мне кажется, здесь урок больше не для «Единой России», а для других партий. Он связан с тем, что кандидатам надо активно предлагать, убеждать, разговаривать, дискутировать. И избиратель к ним прислушается. Даже те депутаты, которые шли от «Единой России», они тоже встречи проводили и проявляли активность в отличие от остальных. А коммунисты все продули: и Елена Кузнецова, и Евгения Овод, и Эльхан Мардалиев. Татьяна Шамина, бывшая коммунистка, тоже проиграла. Она с Мардалиевым бодалась, а победил единоросс. Тоже вывод: не бодайтесь, оппозиционеры, в одном округе, объединяйтесь и выдвигайте единого кандидата.

Успех «Новых людей» тоже относительный. Это так называемый эффект «низкой базы» — свежесть, нет замаранных персон. Это подобие молодой, активной, желающей чего-то добиться партии. Большая часть голосов за эту партию, думаю, были получены от города Ярославля и Рыбинска. Здесь присутствуют люди с либерально-демократическими взглядами. Если бы явка была высокая и молодые люди пришли на выборы, то у партии был бы больший процент голосов. Сейчас старые традиционные парламентские партии похожи друг на друга, а «Новые люди» пока не похожи на них, но они могут превратиться как в новую динамичную партию, так и слиться со старыми партиями.

То, что «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» взяла более 5% голосов — чистая случайность, потому что никто больше не нравится, голосовать не за кого. Тоже самое было 5 лет назад с партией «Коммунисты России»».

Низкая явка не предвещает ничего хорошего в марте 2024 года. Эти выборы показали, что апатия населения растет, интерес к политике падает, хотя вроде бы уже и падать-то некуда. Люди все больше считают, что то, что им предлагают, это вовсе не выборы, нет же альтернативы, за редким исключением. Сильные кандидаты есть только у «Единой России», а оппозиционные партии ничего не предлагают. Выбирают из двух зол меньшее. А те, кто считает, что это не выборы, — не пошли. И таких подавляющее большинство.

записала Алла Чижова