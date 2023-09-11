Ярославль ждут довыборы депутатов муниципалитета в четырех округах

По итогам избирательной кампании в Ярославскую областную думу могут стать вакантными четыре округа в муниципалитете Ярославля. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» со ссылкой на предварительные данные итогов голосования.

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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Муниципалитет Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

На выборах в облдуму побеждают действующие депутаты муниципалитета Илья Горохов, Сергей Давлетов, Максим Дмитриев и Александр Куташов. Все они избирались от партии «Единая Россия». Если они не откажутся от мандатов областных депутатов, в их округах пройдут новые выборы. Это округа № 3 (Дзержинский район), 9 (Дзержинский район), 15 (Заволжский район), 32 (Фрунзенский район).

Действующие депутаты муниципалитета Ярославля от других партий по предварительным данным в областную думу не попадают.

Антон Голицын