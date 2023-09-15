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Ярославская прокуратура проверит работу общественного транспорта

Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поручил проверить работу общественного транспорта после жалоб местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Теперь ведомство проведет проверку и даст оценку исполнению требований трудового законодательства в отношении работников организаций-перевозчиков: вопросы соблюдения режима труда и отдыха водителей, порядка прохождения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, требований миграционного законодательства в случае привлечения к работе иностранных граждан. Также прокуратура проверит соблюдение перевозчиками расписания.

«По фактам выявленных нарушений виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности. Ситуация поставлена прокурором области на личный контроль»,— сообщили в прокуратуре.

В июне прокуратура уже организовывала комплексную проверку регионального департамента транспорта, а также исполнения всех государственных контрактов на перевозки в Ярославле и Ярославском районе. Тогда ведомство проверяло, как перевозчики соблюдают заключенные контракты

Алла Чижова

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