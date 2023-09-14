Михаил Евраев предложил кандидатов на посты спикера облдумы и сенатора

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил на должность председателя ярославской облдумы рассмотреть кандидатуру Михаила Боровицкого, а на пост сенатора — Натальи Косихиной. Об этом господин Евраев написал в своем телеграм канале.

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Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Здание Ярославской областной думы

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Ранее о том, что Михаил Боровицкий и Наталья Косихина сохранят свои посты, сообщали источники «Ъ-Ярославль». Глава региона объявил свои предложения после подведения официальных итогов выборов в облдуму. Он пояснил, что предложил на ключевые должности тех кандидатов, которые «уже показали результат на благо региона». На должность руководителя фракции «Единая Россия» господин Евраев предложил прежнего руководителя Николая Александрычева.

«Уверен, Генсовет партии поддержит наше решение. Все кандидаты достойные, профессиональные, опытные, известные, пользуются уважением коллег и доверием жителей. А это главное»,— написал Михаил Евраев.

Михаил Боровицкий и Наталия Косихина выиграли выборы в одномандатных округах, набрав 56,85 и 66,01% соответственно. «Единая Россия», по итогам выборов, получает 38 мест из 46, то есть решение о распределении руководящих постов в думе и делегировании представителя в Совет Федерации будет приниматься внутри партии.

Алла Чижова