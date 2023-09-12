В Ярославле арестованы обвиняемые в покушении на теракт

Дзержинский районный суд Ярославля избрал меру пресечения для обвиняемых в попытке поджога телекоммуникационной вышки. В отношении двух молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт по предварительному сговору группой лиц».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

10 сентября появилась информация о задержании двух 18-летних молодых людей. По данным телеграм-каналов, задержанные пытались поджечь телекоммуникационные вышки. Суд избрал меру пресечения для обвиняемых в виде заключения под стражу до 7 ноября.

Алла Чижова