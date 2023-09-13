За переименование Ростова проголосовали более 9 тысяч человек

Общественное движение «За Ростов Великий!» собрало 9,3 тыс. подписей за переименование Ростова в Ростов Великий. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Сергей Тихомиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Сбор подписей в Ростове Ярославской области начали месяц назад, 10 августа. Сбор проходил в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе, им занималось общественное движение «За Ростов Великий!».

За месяц движение собрало 9,3 тыс. голосов. По данным на 2022 год, общая численность жителей Ростова составляет 28,1 тыс. человек. Сбор подписей продолжится до конца сентября. Кроме сбора подписей, параллельно на улицах города проводится опрос жителей.

После сбора подписей и опроса общественная палата обратится в Ярославскую облдуму. Дума после консультаций с губернатором, региональной общественной палатой и рядом ведомств разработает федеральный законопроект. Его направят в Госдуму России. Если она примет закон, после утверждения Советом федерации он направится на подпись к президенту. Подробнее о процессе переименования старейшего города региона в материале «Ъ-Ярославль» — «Ростов захотел величия».

Алла Чижова