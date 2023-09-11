В рыбинский совет прошли два депутата от оппозиции

Согласно предварительным результатам выборов в депутаты муниципального совета Рыбинска, в новый пятый созыв войдут 23 кандидата от «Единой России» и 2 — от «Справедливой России». Соответствующие данные размещены на сайте регионального избиркома.

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По итогам голосования, большинство взяли кандидаты от партии «Единая Россия». Исключения составили округа №5 и №10. Там победу одержали кандидаты от партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду!» депутат четвертого созыва муниципального совета Рыбинска Владимир Пахарев и Анна Чистякова соответственно. Им уступили кандидаты от «Единой России» Виктор Тупицын и Виноградов Андрей со значительным отрывом в 500 и 300 голосов соответственно.

По итогам выборов состав муниципального совета обновлен более чем на 70%. В составе прошлого созыва было только 14 депутатов от «Единой России» и шесть от КПРФ, двое от «Справедливой России», двое самовыдвиженцев и один от ЛДПР. Явка избирателей составила 26%.

Алла Чижова