Главные новости за выходные 19–20 августа

«Роскосмос» сообщил о крушении «Луны-25». По предварительной информации, станция перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.

Власти нескольких российских регионов сообщили о попытках атак беспилотниками со стороны Украины:

19 августа был атакован военный аэродром в Новгородской области, повреждения получил один самолет.

Минобороны днем в субботу сообщило о подавлении БПЛА на подлете к Москве, он упал рядом с Путилково. Ночью в воскресенье в Подмосковье средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник, который летел на Москву. Пострадавших и разрушений не было

В Курске беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала, из-за чего произошел пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

Два дрона упали на территории воинской части в Каменске в Ростовской области, еще один беспилотник — рядом с Новошахтинском. БПЛА были обезврежены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом три цели, Минобороны уточняло, что это БПЛА самолетного типа.

Украинские власти сообщили о ракетном ударе по Музыкально-драматическому театру в Чернигове. Погибли семь человек, по данным МВД Украины, ранены более 130. Минобороны РФ об ударе не сообщало.

На Байкало-амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии остановили движение поездов. Из-за разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов подмыто порядка 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети. В Бурятии введен режим ЧС регионального масштаба. Изменена схема движения пассажирских поездов. В Бурятии ввели региональный режим ЧС, в Иркутской области он действует в одном районе.

Генеральная прокуратура подала иск к предпринимателю Андрею Мельниченко. Как сообщил РБК знакомый Андрея Мельниченко, иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые были куплены у структур бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Речь может идти о взыскании в собственность государства АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО).

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Нидерланды и Дания передадут Киеву истребители F-16. Датская сторона подтвердила намерение передать самолеты. Президент Украины Владимир Зеленский написал, что 42 самолета будут переданы после того, как украинские пилоты пройдут обучение по управлению ими.

Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшие в Нигер для переговоров с устроившими переворот военными, покинули страну после неудачных переговоров, сообщило Associated Press.

Российский боец Федор Емельяненко подал в отставку и снял с себя полномочия президента Союза ММА России. Исполняющим обязанности главы организации стал ее вице-президент Андрей Терентьев.

Народный артист России Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года.

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