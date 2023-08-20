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Коммерсантъ FM
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обновлено 04:05

В Курске пять человек получили ранения при падении беспилотника на вокзал

Курская область подверглась атаке беспилотником, сообщил губернатор Роман Старовойт. Устройство врезалось в крышу железнодорожного вокзала, из-за чего произошел пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

Господин Старовойт отметил, что данные пока предварительные. «Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте»,— написал губернатор в Telegram.

Очевидцы делятся в соцсетях видеозаписями пожара на крыше вокзала.

Ранее в московских аэропортах Домодедово и Внуково временно приостановили прием и отправку самолетов. Причина не уточнялась, но в августе такие меры неоднократно принимались во время атак беспилотниками.

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