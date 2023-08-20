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Коммерсантъ FM
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Глава Ростовской области сообщил об атаке беспилотников на воинскую часть

Два дрона упали на территории воинской части в Каменске в Ростовской области, еще один беспилотник — рядом с Новошахтинском. БПЛА были обезврежены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня ранним утром у нас в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели»,— написал господин Голубев в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня, 20 августа, Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин сообщали, что около 4:00 на подлете к Москве в Ступинском районе был обнаружен и нейтрализован беспилотник. Еще один беспилотник упал на здание вокзала в Курске, пострадали пять человек.

Олеся Павленко

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