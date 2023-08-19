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Коммерсантъ FM
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Умер Игорь Ясулович

Народный артист России Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИСе. Подробности не приводятся.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Игорь Ясулович — советский и российский актер театра и кино, также занимался озвучиванием и дубляжем. В его фильмографии более 200 проектов, в числе наиболее известных: «Первый посетитель» (1966 год), «Бриллиантовая рука» (1968), «12 стульев» (1971),« Руслан и Людмила» (1972), «Не может быть!» (1975), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Через тернии к звездам» (1980), «Отпуск за свой счет» (1981), «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), «Гостья из будущего» (мини-сериал, 1984), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Гардемарины, вперед!» (мини-сериал, 1987), «Криминальный квартет» (1989), «Досье детектива Дубровского» (сериал, 1999), «Убойная сила» (сериал, 2000–2005), «Всегда говори "всегда"» (сериал, 2003), «Статский советник» (мини-сериал, 2005), «Герой нашего времени» (сериал, 2006), «Охотники за бриллиантами» (сериал, 2011), «Коридор бессмертия» (2019).

С 1962 года играл в Экспериментальном театре-студии пантомимы («Эктемим»), в 1964—1994 годах работал в Театре-студии киноактера, с 1994 года — в московском ТЮЗе. В 2001 году получил звание народного артиста Российской Федерации.

Лаура Кеффер

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