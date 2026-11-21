Удар беспилотника по российскому грузовому судну в Балтийском море, вероятнее всего, был нанесен Украиной. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен, передает Reuters. При этом, по словам господина Хухтинена, пока неясно, почему именно это судно стало целью атаки.