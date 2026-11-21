В Финляндии допустили причастность Украины к удару дронами по российскому судну
Удар беспилотника по российскому грузовому судну в Балтийском море, вероятнее всего, был нанесен Украиной. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен, передает Reuters. При этом, по словам господина Хухтинена, пока неясно, почему именно это судно стало целью атаки.
«Война перекидывается в наши непосредственные окрестности. Финские власти занимаются ситуацией в Финском заливе, где в результате удара беспилотника пострадало российское торговое судно»,— написал в соцсети X премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он добавил, что «Украина имеет право бороться против агрессора».
21 ноября два БПЛА ударили по российскому судну Sparta II, шедшему в Калининград. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива — в трех морских милях от российской границы.