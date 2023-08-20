Зеленский: Нидерланды и Дания передадут Украине 42 истребителя F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Нидерланды и Дания передадут Киеву истребители F-16, сообщило агентство Associated Press. Владимир Зеленский в Telegram написал, что 42 самолета будут переданы после того, как украинские пилоты пройдут обучение по управлению ими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зелеский (второй справа) и Марк Рютте (третий справа) осматривают F-16

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters Владимир Зелеский (второй справа) и Марк Рютте (третий справа) осматривают F-16

Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

При этом агентство Reuters сообщило, что количество самолетов для передачи Киеву еще неизвестно. По данным агентства, на данный момент у Нидерландов всего 42 истребителя F-16, и «пока рано говорить все ли они будут переданы Украине». «Зеленский, назвавший сделку ''прорывным соглашением'', сказал, что точное количество самолетов будет обсуждаться ''чуть позже''»,— говорится в материале Reuters.

По данным Associated press, заявление господина Рютте было сделано через несколько минут после того, как премьер и Владимир Зеленский осмотрели два серых самолета F-16. Самолеты припаркованы в ангаре на военно-воздушной базе в южном городе Эйндховен, где проходит встреча политиков. Агентство отмечает, что истребители будут поставлены после выполнения «неназванных условий».

Сегодня, 20 августа, Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и своей командой прибыл в Нидерланды, чтобы встретиться с Марком Рютте. Сообщалось, что на встрече состоится обсуждение поставок Киеву истребителей F-16 и глобального «саммита мира».

18 августа власти США подтвердили, что одобрят странам Евросоюза передачу Украине истребителей F-16, как только будет завершена подготовка украинских пилотов. По сообщениям западных СМИ, на обучение экипажей может уйти год. В Киеве ранее выражали надежду на то, что западные самолеты помогут украинской стороне успешнее проводить контрнаступление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».

Полина Мотызлевская