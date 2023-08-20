«Роскосмос» сообщил о крушении «Луны-25»

Связь с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» прервалась, сообщила госкорпорация «Роскосмос». По предварительной информации, станция перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с поверхностью Луны и «прекратила свое существование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как уточнили в «Роскосмосе», 19 августа в соответствии с программой полета «Луны-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Однако в 14:57 мск связь с «Луной-25» прервалась. Поиски аппарата 19 и 20 августа, а также попытки установить с ним связь оказались безрезультатными.

«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны»,— сообщили в «Роскосмосе». Для выяснения причин произошедшего сформирована специальная межведомственная комиссия.

«Луны-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Это первый запуск российской лунной станции впервые почти за 50 лет. Станция должна была совершить посадку в южной полярной области Луны 21 августа.

19 августа в Роскосмосе сообщили, что «Луна-25» начала переходить на предпосадочную орбиту. Однако при выполнении операции на борту произошла нештатная ситуация. В связи с этим станция не смогла выполнить маневр.

«Луна-25» была создана в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Это первая в России лунная миссия. Предыдущая, «Луна-24», была запущена в 1976 году в СССР.

Милена Костерева