Из-за закрытия движения по БАМу изменена схема движения пассажирских поездов

Схема пассажирского железнодорожного движения изменена в связи с приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщила РЖД. Глава Бурятии ранее уточнял, что из-за разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов подмыто порядка 200 метров железнодорожного полотна и повреждено десять опор контактной сети.

Согласно сообщению РЖД в Telegram, поезда, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында—Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Для подвоза пассажиров на станцию Кичера также задействованы автобусы.

Составы, следующие в другом направлении, переформировываются на станции Северобайкальск и затем направляются по Транссибирской магистрали через Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Читу. «С пассажирами ведется индивидуальная работа по уточнению вариантов поездок, в том числе с использованием других видов транспорта. Также формируются дополнительные пассажирские составы на станциях Северобайкальск, Иркутск, Красноярск»,— добавили в РЖД.

Размытие железнодорожного пути на участке Нижнеангарск—Холодная на БАМе произошло 19 августа. Власти Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба. Подмытыми оказалось порядка 200 метров насыпи вдоль путей, повреждены десять опор контактной сети. Из-за масштабов повреждений восстановительные работы ориентировочно продлятся до 26 августа. Все это время движение по БАМу в Северо-Байкальском районе Бурятии будет перекрыто.

Милена Костерева