Летевший на Москву беспилотник был подавлен средствами РЭБ в Подмосковье

Украина предприняла попытку атаки беспилотником самолетного типа на Москву, сообщило Минобороны РФ. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

«20 августа около 04.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Средства противовоздушной обороны обнаружили беспилотник над Ступинским районом Московской области. Как утверждает Минобороны, устройство упало в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений на территории Москвы и Подмосковья нет.

Об атаке ранее также сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам попытка пролета беспилотника на Москву была пресечена силами ПВО.

Ведомство никак не прокомментировало падение беспилотника на вокзал в Курске. При этой атаке, по данным региональных властей, пять человек получили легкие ранения. Произошел пожар на крыше вокзала.

Леонид Уварчев