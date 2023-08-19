МВД Украины: число пострадавших от удара по Чернигову выросло до 136

Поисково-спасательная операция после взрыва в черниговском драмтеатре завершена, число пострадавших увеличилось до 136. Среди них ранены 15 детей и 15 полицейских, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram. Число погибших осталось прежним — семь человек, включая ребенка.

Ранее сегодня, 19 августа, украинские власти сообщили о ракетном ударе по Музыкально-драматическому театру в Чернигове. У театра сгорела крыша, в соседних домах также повреждены кровли и выбиты окна. Минобороны РФ об ударах по Чернигову не сообщало.

В момент взрыва в драмтеатре проходил фестиваль «Свирепые птички демо день», на котором демонстрируются беспилотники. Госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что ракетный удар ВС РФ по Чернигову пришелся на место сбора личного состава ВСУ.

Организатор фестиваля Мария Берлинская написала в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ), что мероприятие является закрытой встречей инженеров, военных и волонтеров на тему военных технологий для фронта. По ее словам, проведение мероприятия было согласовано с властями города. Пресс-служба горадминистрации Чернигова сообщила в Telegram, что проведение мероприятия не согласовывалось с властями.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов